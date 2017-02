Publié le 14-02-2017 - Mis à jour le 15-02-2017

Sommes-nous encore capables d’oser en écoutant notre seul instinct ? Quelle part de risque nous guide encore dans nos choix ? Pouvons-nous apprendre des animaux ? Lors d’un débat inédit, le jeudi 9 février, Luc Jacquet entouré d’experts issus des domaines artistiques, scientifiques et philosophiques ont exploré ce sujet et mesurer sa part d’inconnu.

Le film l'Empereur de Luc Jacquet sort en salles le 15 février 2017.

Synopsis

À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune manchot se prépare à vivre son premier voyage...

Répondant par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir son destin et assurer sa survie et celle de son espèce.

Marchez avec lui dans les paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors inexplorés.

Découvrir la bande-annonce

Découvrir les meilleurs moments de la conférence sur l'instinct

Luc Jacquet et l'instinct du réalisateur

Luc Jacquet : les conséquences du changement climatique chez les manchots

L'homme s'adapte-t-il mieux que les animaux au changement climatique ?

L'instinct de la femelle manchot

"L'homme a oublié qu'il faisait partie de la nature"